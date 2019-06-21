Марадона рассказал о болезни Альцгеймера

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что у него нет болезни Альцгеймера. В своем Инстаграме легендарный аргентинец выложил видео, в котором рассказал, что не имеет серьезных проблем со здоровьем.
«Они [аргентинские СМИ] лгут. Они говорят о болезни Альцгеймера и не знают, что это за слово, что это серьезный недуг. Люди, у которых есть болезнь Альцгеймера, умирают. Я не умираю».
Напомним, что вчера некоторые аргентинские СМИ сообщили, что подозревают у Марадоны наличие симптомов болезни Альцгеймера. Аргентинец недавно покинул пост главного тренера мексиканского клуба Дорадос по состоянию здоровья.
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58-летний Марадона уже был госпитализирован в этом году с кровотечением в желудке, однако после нескольких обследований был выписан из больницы.
Вершина тренерской карьеры Диего Марадоны — работа со сборной Аргентины, которую он выводил в финальную часть ЧМ-2010 в ЮАР. Аргентинская сборная уверенно добралась до четвертьфинала, где со счетом 0:4 была разгромлена Германией.