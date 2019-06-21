Скачать
Пятница, 21.06.2019
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

Марадона рассказал о болезни Альцгеймера

Марадона рассказал о болезни Альцгеймера
19:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Легендарный аргентинец признался, что не страдает опасным недугом.

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что у него нет болезни Альцгеймера. В своем Инстаграме легендарный аргентинец выложил видео, в котором рассказал, что не имеет серьезных проблем со здоровьем.

«Они [аргентинские СМИ] лгут. Они говорят о болезни Альцгеймера и не знают, что это за слово, что это серьезный недуг. Люди, у которых есть болезнь Альцгеймера, умирают. Я не умираю».

Напомним, что вчера некоторые аргентинские СМИ сообщили, что подозревают у Марадоны наличие симптомов болезни Альцгеймера. Аргентинец недавно покинул пост главного тренера мексиканского клуба Дорадос по состоянию здоровья.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Muchachos, con las enfermedades no se jode...

Публикация от Diego Maradona (@maradona)

58-летний Марадона уже был госпитализирован в этом году с кровотечением в желудке, однако после нескольких обследований был выписан из больницы.

Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням

Вершина тренерской карьеры Диего Марадоны — работа со сборной Аргентины, которую он выводил в финальную часть ЧМ-2010 в ЮАР. Аргентинская сборная уверенно добралась до четвертьфинала, где со счетом 0:4 была разгромлена Германией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марадона, Диего Марадона, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети
02 43 года назад Паненка забил свой знаменитый пенальти (Видео)
03 Реал принял решение по Мбаппе
04 Европейские игры: Украина обыграла Францию в баскетболе 3х3
05 Уругвай не смог обыграть Японию на Кубке Америки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь