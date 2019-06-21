Марадона рассказал о болезни Альцгеймера

Новости спорта: Легендарный аргентинец признался, что не страдает опасным недугом.

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что у него нет болезни Альцгеймера. В своем Инстаграме легендарный аргентинец выложил видео, в котором рассказал, что не имеет серьезных проблем со здоровьем.

«Они [аргентинские СМИ] лгут. Они говорят о болезни Альцгеймера и не знают, что это за слово, что это серьезный недуг. Люди, у которых есть болезнь Альцгеймера, умирают. Я не умираю».

Напомним, что вчера некоторые аргентинские СМИ сообщили, что подозревают у Марадоны наличие симптомов болезни Альцгеймера. Аргентинец недавно покинул пост главного тренера мексиканского клуба Дорадос по состоянию здоровья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Muchachos, con las enfermedades no se jode... Публикация от Diego Maradona (@maradona) 20 Июн 2019 в 2:30 PDT

58-летний Марадона уже был госпитализирован в этом году с кровотечением в желудке, однако после нескольких обследований был выписан из больницы.

Вершина тренерской карьеры Диего Марадоны — работа со сборной Аргентины, которую он выводил в финальную часть ЧМ-2010 в ЮАР. Аргентинская сборная уверенно добралась до четвертьфинала, где со счетом 0:4 была разгромлена Германией.