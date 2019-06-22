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КАН-2019: Египет минимально обыграл Зимбабве

КАН-2019: Египет минимально обыграл Зимбабве
11:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в первом матче Кубка Африки.

В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч открытия Кубка африканских наций Египет — Зимбабве. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева турнира.

Автором единственного гола стал хавбек сборной Египта Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота Зимбабве на 41-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Айман Ашраф. Нападающий хозяев Мохамед Салах провёл на поле всю игру.

Египет, набрав 3 очка, возглавил турнирную таблицу группы A, Зимбабве (0) занимает последнее, четвёртое место.

Во 2-м туре Египет сыграет со сборной Демократической Республики Конго, а Зимбабве встретится с командой Уганды. Оба матча состоятся 26 июня.

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Египет - Зимбабве - 1:0 (1:0)

Гол: Трезеге, 41.

Египет: М.Эль-Шенави, Э.Эль-Мохамади, Хегази, Ашраф, Алаа, Эль-Нени, Саид (Варда, 71), Хамед, Трезеге (Эмад, 81), Салах, Мохсен (Солиман, 60).

Зимбабве: Сибанда (Чипезезе, 80), Дариква, Хадебе, Лунга, Мудиму, Каруру, Мусона (Чавапива, 85), Накамба, Биллиат, Мунетси, Мушекви (Русике, 81).

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Сборная Зимбабве, Кубок Африки, Сборная Египта, КАН 2019.
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