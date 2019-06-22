Генк согласился продать Малиновского в Аталанту

Новости спорта: Сам украинец также желает перейти к бронзовым призерам Серии А.

Генк готов снизить цену на трансфер полузащитника Руслана Малиновского до 15 миллионов евро, сообщает портал авторитетного итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

Ранее чемпионы Бельгии были уверены, что желают выручить за хавбека сборной Украины не меньше 20 миллионов евро — сумму, которую не готова была платить итальянская сторона.

Сам Малиновский хочет выступать именно за бронзовых призеров итальянского чемпионата, которые в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов.

Напомним, в борьбу за трансфер Руслана недавно также включилась Сампдория.

26-летний игрок в минувшем сезоне провел 51 матч за Генк, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами. Малиновский помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.