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Фонсека попрощался с Шахтером

Фонсека попрощался с Шахтером
15:57 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: Португальский наставник Паулу Фонсека попрощался с донецкой командой.

«Шахтер» отпустил наставника Паулу Фонсеку в «Рому», однако тренер на время вернулся в Украину, где клуб вручил ему футболку с цифрой 139 - по количеству отработанных с командой матчей.

Фонсека попрощался с «Шахтером» и болельщиками.

«Очень сложно покидать «Шахтер», быть здесь и ощущать, что это последний день, и я должен попрощаться с каждым… Я провел три прекрасных, счастливых года. Игроки, работники клуба и болельщики – в моем сердце. Люди в Украине очень помогали мне, я постоянно ощущал их поддержку и уважение, за что хочу поблагодарить. «Шахтер» – великолепный клуб! Я желаю «Шахтеру» и его болельщикам всего самого лучшего. Очень хочу, чтобы клуб продолжал побеждать и расти. Люди должны верить и поддерживать команду в каждом матче. И я также останусь большим болельщиком «Шахтера». Говорю до свидания, но кто знает, быть может, это прощание не навсегда? Возможно, однажды у нас вновь будет возможность работать вместе? Я не знаю. В футболе бывает все, и ты никогда не знаешь своего будущего».

«Сейчас я ухожу, но делаю это с «Шахтером» в сердце. Лучший день с командой? Их было очень много. Самым запоминающимся для меня стало первое чемпионство после того, как «Шахтер» покинул Донецк. Это что-то особенное. И дело даже не во мне. Просто чувствовалось, что после отъезда из Донецка это было невероятно важно для каждого, кто работает в клубе. Мы не можем забывать, что люди оставили свой дом. И я ощущал, насколько эта победа значительна. Конечно, я буду возвращаться в Украину».

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«Как вы знаете, у меня большая связь с этой страной, потому что здесь родился мой сын. У меня здесь дом, и я обязательно вернусь. Украина всегда будет в моей жизни, я в этом уверен», - отметил Фонсека.

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ФК Шахтер, Сергей Палкин, УПЛ, Паулу Фонсека.
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