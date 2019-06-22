Барселона готова отдать за Неймара 200 млн евро

Новости спорта: Блаугранас не собираются отдавать за бразильца большую сумму.

Барселона готова заплатить за переход нападающего ПСЖ Неймара не более 200 миллионов евро, передает Marca. По данным источника, французский клуб намерен расстаться с бразильцем за 250 миллионов.

Отмечается, что президент Барселоны Хосеп Бартомеу настроен оформить возвращение Неймара в клуб именно за 200 миллионов. Также Бартомеу не исключает возможности включения в сделку по трансферу бразильца кого-то из футболистов своей команды, например, Коутиньо.

К слову, ранее уже сообщалось о возможном обмене Неймара и Коутиньо между Барселоной и ПСЖ. Впрочем, парижане хотят продать своего лидера не менее, чем за 300 миллионов евро.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны за 222 миллиона евро летом 2017 года. Недавно бразилец сообщил президенту ПСЖ Насеру Эль-Хелаифи, что хочет покинуть команду и вернуться в Барселону.

В минувшем сезоне Неймар принял участие только в 28 матчах ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Парижане в сезоне 2018/19 выиграли Лигу 1, но неудачно выступили в обоих внутренних кубковых турнирах, а также на стадии 1/8 финала вылетели от Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

Барселона в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании, но потерпела неудачи в Лиге чемпионов и Кубке Испании.