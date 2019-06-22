Нем и Кайоде вернулись в Шахтер перед отлетом в Германию

Новости спорта: Полузащитник Веллингтон Нем и нападающий Оларенваю Кайоде вернулись в расположение Шахтера после отпуска.

Футболисты присоединились к команде накануне вылета на учебно-тренировочный сбор в немецкий Грассау 24 июня, передает официальный сайт Горняков.

Шахтер сейчас проводит предсезонную подготовку в Киеве перед вылетом в Германию. В четверг Шахтер впервые тренировался под руководством Луиша Каштру, который сменил на тренерском посту Горняков Паулу Фонсеку, возглавившего Рому.

Сообщалось, что к команде также присоединились защитник Додо и хавбек Александр Пихаленок, которые прошлый сезон провели в аренде.

Шахтер в рамках первого сбора в Германии проведет спарринги с болгарскими Лудогорцем и ЦСКА из Софии. Встречи пройдут 26 и 30 июня соответственно.

Шахтер в прошлом сезоне выиграл УПЛ, а также завоевал Кубок Украины. Первый официальный матч в новом сезоне Горняки проведут против Динамо 28 июля — в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины.