Воробей: У команды Шевченко очень хорошие шансы выиграть группу

Новости спорта: Бывший игрок Шахтера и сборной Воробей отмечает важность хорошей формы игроков перед ответственными матчами в группе.

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей оценил шансы сборной Украины квалифицироваться на Евро-2020.

«Сейчас у команды Андрея Шевченко очень хорошие шансы выиграть свою отборочную группу, учитывая, что она идет с отрывом от конкурентов и уже сыграла удачно на выезде со сборной Португалии. И главное, что не потеряла очки в двух поединках с Люксембургом.

Очень важно в октябре подойти в хорошей форме к спаренным матчам с Литвой и той же Португалией. Хотя, думаю, все будет нормально, ведь это время одно из самых насыщенных в игровом плане, так что проблем с тонусом быть не должно.

Тем более заметно, что коллектив в сборной Украины подобрался сплоченный, а это уже полдела. Все в наших руках».