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Яремчук: Каждый футболист мечтает о Реале или Барселоне, но не я

Яремчук: Каждый футболист мечтает о Реале или Барселоне, но не я
12:06 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: УАФ

Новости спорта: Нападающий сборной Украины и Гента Роман Яремчук не видит себя в роли тренера.

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук поделился планами на будущее.

"Скорее всего, после окончания карьеры не буду тренером, и с футболом связан не буду.

Каждый футболист мечтает о "Реале" или "Барселоне", но не я. Я хотел бы сыграть с Саней Зинченко в "Манчестер Сити".

Завтра лечу в Бельгию, начинается предсезонный сбор. В "Генте" стоит задача бороться за чемпионство.

Отец Яремчука заплакал на трибунах после дебютного гола сына (Видео)

Сборная Украины – мечта для каждого молодого украинца. Атмосфера в команде фантастическая, главное много работать и немного везения", – сказал Яремчук.

В прошлом сезоне Яремчук отметился 12 голами в 45 матчах за "Гент".

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ФК Манчестер Сити, Роман Яремчук, Александр Зинченко, ФК Гент.
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