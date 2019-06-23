Яремчук: Каждый футболист мечтает о Реале или Барселоне, но не я

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук поделился планами на будущее.
"Скорее всего, после окончания карьеры не буду тренером, и с футболом связан не буду.
Каждый футболист мечтает о "Реале" или "Барселоне", но не я. Я хотел бы сыграть с Саней Зинченко в "Манчестер Сити".
Завтра лечу в Бельгию, начинается предсезонный сбор. В "Генте" стоит задача бороться за чемпионство.
Сборная Украины – мечта для каждого молодого украинца. Атмосфера в команде фантастическая, главное много работать и немного везения", – сказал Яремчук.
В прошлом сезоне Яремчук отметился 12 голами в 45 матчах за "Гент".