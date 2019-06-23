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Милевский и Блохин в Динамо рассорились из-за пранкера

Милевский и Блохин в Динамо рассорились из-за пранкера
10:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: У легендарного игрока Динамо Олега Блохина был серьезный конфликт с Артемом Милевским.

Бывший игрок «Динамо-2» Денис Адлейба рассказал, почему Артем Милевский разругался с Олегом Блохиным.

«Все посыпалось из-за пранкера. Он сломал судьбу человека. Мы в отпуске прилетели в Нью-Йорк, включили телефоны – звонок. Тема прямо в самолете разговаривал. Смотрит на меня и говорит, что Карпин звонит. Как раз такой период был, что много кто названивал.

Я говорю ему: «Скажи, что потом пообщаетесь». А этот пранкер взял и вытянул его на разговор, про Блохина начал закидывать. Но Артем сказал все, как есть, ничего плохого.

Блохин всегда ставил себя в пример, когда что-то объяснял: «Вот я там такой, вот я бы». Он легенда и может так говорить, но иностранцам это не нравилось. Тема это озвучил, но взять его и зарубить за это?

В футболе бывает ревность. Артем становился популярнее Блохина. Парень и красивый, и успешный, и свой стиль в футболе. Как знаменитый Джордж Бест. Вокруг него все было очень круто, но надо было делать правильные ходы. Ведь одна неправильная запятая в контракте – и все.

Милевский: В Динамо много "пихали", но я рад, что играл с такими футболистами

Мой племянник хорошо играет. И лучшего примера, чем Артем Милевский, не придумаешь. Тут все – как не надо поступать, где нельзя допускать ошибки и говорить лишнее.

Хочу сказать каждому футболисту. Используй свое время правильно. Нужно внимательно делать, то, что от тебя требуют. Свое «я» должно быть в характере, но каждый должен запомнить. Тренер, убрав игрока, долго не будет о нем вспоминать. И даже о таком, как Милевский», – сказал Адлейба.

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Все по теме:

Олег Блохин, ФК Динамо (Киев), Артем Милевский, Денис Адлейба.
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