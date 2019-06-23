Испортил карьеру одним трансфером: Шевченко попал в неприятный рейтинг

Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко попал в неприятный рейтинг топ-игроков от ресурса 90min.
Бывший форвард «Динамо», «Милана» и «Челси» оказался в списке футболистов, которые испортили свою карьеру одним трансфером.
Таким переходом портал посчитал трансфер Шевченко из «Милана» в «Челси» в 2006-м году.
Кроме того, в список попали:
Фернандо Торрес – переход из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011-м;
Джек Родуэлл – трансфер из «Эвертона» в «Ман Сити» в 2012-м;
Алексис Санчес – переход из «Арсенала» в «МЮ» в 2018-м;
Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» в 2011-м;
Робиньо – из «Реала» в «Ман Сити» в 2008-м;
Кака – из «Милана» в «Реал» в 2009-м.
Ранее Шевченко попал в еще один неприятный рейтинг, возглавил список худших форвардов в истории «Челси».