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Испортил карьеру одним трансфером: Шевченко попал в неприятный рейтинг

Испортил карьеру одним трансфером: Шевченко попал в неприятный рейтинг
10:50 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Эксперты составили рейтинг игроков, которые испортили карьеру неудачным переходом в другой клуб.

Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко попал в неприятный рейтинг топ-игроков от ресурса 90min.

Бывший форвард «Динамо», «Милана» и «Челси» оказался в списке футболистов, которые испортили свою карьеру одним трансфером.

Таким переходом портал посчитал трансфер Шевченко из «Милана» в «Челси» в 2006-м году.

Кроме того, в список попали:

Фернандо Торрес – переход из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011-м;

Джек Родуэлл – трансфер из «Эвертона» в «Ман Сити» в 2012-м;

Алексис Санчес – переход из «Арсенала» в «МЮ» в 2018-м;

Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» в 2011-м;

Робиньо – из «Реала» в «Ман Сити» в 2008-м;

Кака – из «Милана» в «Реал» в 2009-м.

Шевченко надеется возглавить Милан

Ранее Шевченко попал в еще один неприятный рейтинг, возглавил список худших форвардов в истории «Челси».

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Андрей Шевченко, ФК Милан, ФК Челси.
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