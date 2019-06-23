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Евтушенко: У сборной Украины сейчас хороший поул-позишн

Евтушенко: У сборной Украины сейчас хороший поул-позишн
11:52 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Вадим Евтушенко рассказал о расстановке сил накануне решающих матчей сборной Украины в групповом этапе к Евро-2020.

Бывший игрок «Динамо» Вадим Евтушенко прокомментировал ситуацию в группе отбора на Евро-2020 для сборной Украины.

«Выражаясь гоночной терминологией, у сборной Украины сейчас хороший поул-позишн. На сегодняшний день мы имеем неплохой гандикап перед соперниками. Португалия сейчас наш главный конкурент, поскольку по потерянным очкам отстает от сине-желтых всего на два пункта.

Но прежде, чем мы сыграем с португальцами, будет два матча с Литвой, в которых просто необходимо брать максимум. А в двух оставшихся поединках достаточно будет и одного очка.

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Но ведь дело в том, что главная-то цель – попасть в финальную часть Евро, а это позволяет сделать и вторая итоговая позиция».

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Все по теме:

Сборная Португалии, Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Вадим Евтушенко, Евро-2020.
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