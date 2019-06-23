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Игрок сборной Люксембурга переходит в Карпаты

Игрок сборной Люксембурга переходит в Карпаты
13:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: 24-летний правый защитник Прогреса Мартинс близок к переходу в львовские Карпаты.

Защитник Прогреса Нидеркорн Марвин Мартинс должен в ближайшее время стать игроком Карпат, сообщает Tageblatt.

Правый фулбек поставит подпись под 2-летним контрактом с "зелено-белыми". Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Ожидается, что в понедельник 24-летний игрок прибудет в расположение львовского клуба для прохождения медосмотра и подписания договора.

В минувшем сезоне защитник провел 34 поединка в футболке Прогреса, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

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В активе Мартинса имеется 4 матча и 1 гол в составе сборной Люксембурга. Стоит отметить, что он принял участие в июньском поединке против сборной Украины (0:1) во Львове.

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ФК Карпаты, Нидеркорн Марвин Мартинс, Марвин Мартинс.
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