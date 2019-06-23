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Игрок сборной Люксембурга Родригес отказал Динамо

Игрок сборной Люксембурга Родригес отказал Динамо
14:05 Сегодня Телеграф ua.tribuna

Новости спорта: Жерсон Родригес отказался переходить в киевское "Динамо" ради чемпионата Японии.

Полузащитник «Джубило Иваты» и сборной Люксембурга Жерсон Родригес решил продолжить карьеру в Японии, сообщает Tageblatt.

Ему делало предложение «Динамо» о переходе, но 24-летний футболист предпочел до конца сезона (в Японии система весна – осень) остаться в нынешнем клубе.

Ранее сообщалось, что Родригес находится в лонг-листе киевского клуба и за ним присматривают.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро. Его контракт с японским клубом рассчитан до 31 января 2022 года.

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Футболист может сыграть как в центре, так и на флангах полузащиты.

В текущем сезоне Родригес забил 4 гола в 12 матчах чемпионата Японии. Подробная статистика здесь.

Также на его счету 2 гола в 16 матчах за сборную Люксембурга.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Чемпионат Японии, Жерсон Родригес, Джубило Ивата.
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