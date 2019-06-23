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Тите: Это был один из лучших матчей сборной Бразилии за последнее время

Тите: Это был один из лучших матчей сборной Бразилии за последнее время
21:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Тренер Бразилии дал комментарий после победы над Перу.

Вчера Бразилия со счетом 5:0 обыграла Перу, благодаря чему обеспечила себе выход в плей-офф Копа Америка с первого места в группе. Главный тренер бразильской сборной Тите дал свой комментарий после игры, а по его словам, это был один из лучших матчей Бразилии за последнее время.

«Это был один из лучших наших матчей за последнее время. Поле было в прекрасном состоянии, что здорово нам помогло. У нас в среднем по 600 передач за игру, но сегодня мы извлекли из этого хорошую эффективность. Победа над Перу должна помочь нам обрести уверенность в своих силах перед стартом в плей-офф», — цитирует Тите Goal.com.

Напомним, что на групповом этапе домашнего розыгрыша Копа Америка сборная Бразилии не пропустила ни одного мяча. Она обыграла Боливию (3:0), сыграла вничью против Венесуэлы (0:0), а вчера состоялся разгром Перу (5:0).

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В 1/4 финала Копа Америка соперник Бразилии пока не известен — им станет команда, которая финиширует на третьем месте в группе B или C. Эта игра состоится в Порту-Алегри 27 июня.

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Сборная Бразилии, Кубок Америки, Кубок Америки-2019.
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