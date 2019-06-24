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Неймар готов получать всего 22 млн в Барселоне

Неймар готов получать всего 22 млн в Барселоне
12:23 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: 27-летний бразилец Неймар очень хочет покинуть ПСЖ ради Барселоны.

Форвард "ПСЖ" Неймар все ближе к переходу в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

27-летний бразилец принял все условия каталонцев, в частности, игрок согласился на понижение зарплаты.

В "ПСЖ" оклад форварда чистыми составляет 36 миллионов евро в год.

Неймар - игрокам Барселоны: Успокойтесь, я вернусь

Сообщается, что Неймару придется снизить требования по зарплате до 22 миллионов евро ради возвращения в "Барселону".

Ранее сообщалось, Барселона готова заплатить за переход нападающего ПСЖ Неймара не более 200 миллионов евро, передает Marca. По данным источника, французский клуб намерен расстаться с бразильцем за 250 миллионов.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар.
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