Неймар готов получать всего 22 млн в Барселоне

Новости спорта: 27-летний бразилец Неймар очень хочет покинуть ПСЖ ради Барселоны.

Форвард "ПСЖ" Неймар все ближе к переходу в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

27-летний бразилец принял все условия каталонцев, в частности, игрок согласился на понижение зарплаты.

В "ПСЖ" оклад форварда чистыми составляет 36 миллионов евро в год.

Сообщается, что Неймару придется снизить требования по зарплате до 22 миллионов евро ради возвращения в "Барселону".

Ранее сообщалось, Барселона готова заплатить за переход нападающего ПСЖ Неймара не более 200 миллионов евро, передает Marca. По данным источника, французский клуб намерен расстаться с бразильцем за 250 миллионов.