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Футболки "Наша страна оккупирована Россией": в РФ требуют реакции ФИФА и УЕФА

Футболки "Наша страна оккупирована Россией": в РФ требуют реакции ФИФА и УЕФА
08:57 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Twitter

Новости спорта: Российский чиновник убежден, что ФИФА и УЕФА должны дать правовую оценку позиции грузинских футбольных клубов

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о поступке грузинских футбольных клубов, вышедших на матчи чемпионата страны в майках с надписью «Наша страна оккупирована Россией».

Два футболиста «Торпедо» Кутаиси, принявших участие в этой акции, являются гражданами России.

«Я считаю, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на ситуацию, как минимум наложив штрафы, они должны заметить это. Иначе мы увидим огромное количество других политических, экономических лозунгов.

ФИФА всегда говорит, что она вне политики и за чистый спорт, если они не отреагируют, то это станет примером для других, недовольных тем или иным развитием ситуации. К сожалению, спорт опять стал инструментом достижения политических целей.

Что касается российских ребят, их надо понять и простить. Потому что, играя в Грузии и получая зарплату от грузинских владельцев, практически невозможно выражать свою позицию по этому вопросу. Поэтому я бы не реагировал на наших ребят так жестко», – сказал Свищев.

Напомним, в Грузии в последние дни проходят многотысячные акции протеста. Беспорядки начались в минувший четверг, 20 июня, после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Во время выступления он говорил на русском языке, что также возмутило оппозицию в стране.

 
 
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Россия, Грузия, ФИФА, РФ, Футбол, ФК Торпедо.
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