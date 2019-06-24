Футболки "Наша страна оккупирована Россией": в РФ требуют реакции ФИФА и УЕФА

Новости спорта: Российский чиновник убежден, что ФИФА и УЕФА должны дать правовую оценку позиции грузинских футбольных клубов

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о поступке грузинских футбольных клубов, вышедших на матчи чемпионата страны в майках с надписью «Наша страна оккупирована Россией».

Два футболиста «Торпедо» Кутаиси, принявших участие в этой акции, являются гражданами России.

«Я считаю, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на ситуацию, как минимум наложив штрафы, они должны заметить это. Иначе мы увидим огромное количество других политических, экономических лозунгов.

ФИФА всегда говорит, что она вне политики и за чистый спорт, если они не отреагируют, то это станет примером для других, недовольных тем или иным развитием ситуации. К сожалению, спорт опять стал инструментом достижения политических целей.

Что касается российских ребят, их надо понять и простить. Потому что, играя в Грузии и получая зарплату от грузинских владельцев, практически невозможно выражать свою позицию по этому вопросу. Поэтому я бы не реагировал на наших ребят так жестко», – сказал Свищев.