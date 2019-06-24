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Хамес Родригес: Думаю только о Кубке Америки

Хамес Родригес: Думаю только о Кубке Америки
10:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Игрок сборной Колумбии Хамес Родригес пока не знает, в каком клубе будет выступать в грядущем сезоне.

Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес прокомментировал неопределенную ситуацию в своей карьере. Колумбиец не знает, останется ли он в Мадриде или перейдет в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Хамеса вскоре может купить «Наполи».

«Хорошо ли я говорю по-итальянски? Нет, плохо. Мое будущее? Я не знаю. Думаю только о Кубке Америки. До сих пор не знаю, где буду играть, но хочу оставаться спокойным. Все зависит от «Реала». Говорил ли я с Зиданом после его возвращения в клуб? Никогда, никогда, никогда», - сказал Родригес.

Реал повесил ценник на Хамеса Родригеса

Прошедшие два сезона Хамес провел в мюнхенской «Баварии» на правах аренды. В сезоне 2018/19 Родригес сыграл 20 матчей в Бундеслиге, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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ФК Реал, Ла Лига, Примера, Хамес Родригес.
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