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Это'о о Салахе: Он должен перейти в Барселону

Это'о о Салахе: Он должен перейти в Барселону
10:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Бывший игрок Барселоны убежден, что каталонский клуб позволит Салаху стать лучшим в мире.

Нападающий Самюэль Это'о, который с 2004 по 2009 год защищал цвета Барселоны, посоветовал форварду Ливерпуля Мохамеду Салаху отправиться играть в каталонский клуб.

"Барселона подойдет Салаху лучше. Реал дал мне возможность покинуть Африку, но я знаю стиль Барселоны и думаю, что для него это будет лучше".

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"Если у него появиться шанс сыграть в лучшей лиге мира — Примере, он должен перейти в Барселону. У Мохамеда есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире", — приводит слова Это'о Goal.

Ранее сообщалось, полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру во Франции.

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ФК Барселона, Футбол, Мохамед Салах, Самюэль Это'оФ.
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