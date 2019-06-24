Это'о о Салахе: Он должен перейти в Барселону

Новости спорта: Бывший игрок Барселоны убежден, что каталонский клуб позволит Салаху стать лучшим в мире.

Нападающий Самюэль Это'о, который с 2004 по 2009 год защищал цвета Барселоны, посоветовал форварду Ливерпуля Мохамеду Салаху отправиться играть в каталонский клуб.

"Барселона подойдет Салаху лучше. Реал дал мне возможность покинуть Африку, но я знаю стиль Барселоны и думаю, что для него это будет лучше".

"Если у него появиться шанс сыграть в лучшей лиге мира — Примере, он должен перейти в Барселону. У Мохамеда есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире", — приводит слова Это'о Goal.

Ранее сообщалось, полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру во Франции.