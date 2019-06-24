Фонсека прибыл в Рим на презентацию в Роме

Новости спорта: Бывший тренер Шахтера Пауло Фонсека скоро приступит к работе в римской Роме.

Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека сегодня рано утром прибыл в столицу Италии Рим, где уже завтра приступит к выполнению обязанностей главного тренера «Ромы».

Самолет с Фонсекой на борту прибыл в аэропорт Рима в 7:10 по местному времени из Киева, где португалец проводил последние дни отпуска, а также прощался с «Шахтером».

Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека сегодня рано утром прибыл в столицу Италии Рим, где уже завтра приступит к выполнению обязанностей главного тренера «Ромы».

Самолет с Фонсекой на борту прибыл в аэропорт Рима в 7:10 по местному времени из Киева, где португалец проводил последние дни отпуска, а также прощался с «Шахтером».