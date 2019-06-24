Фонсека прибыл в Рим на презентацию в Роме

Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека сегодня рано утром прибыл в столицу Италии Рим, где уже завтра приступит к выполнению обязанностей главного тренера «Ромы».
Самолет с Фонсекой на борту прибыл в аэропорт Рима в 7:10 по местному времени из Киева, где португалец проводил последние дни отпуска, а также прощался с «Шахтером».
Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека сегодня рано утром прибыл в столицу Италии Рим, где уже завтра приступит к выполнению обязанностей главного тренера «Ромы».
#ASRoma pic.twitter.com/724wSKTrWQ
— AS Roma (@OfficialASRoma) 24 июня 2019 г.
Самолет с Фонсекой на борту прибыл в аэропорт Рима в 7:10 по местному времени из Киева, где португалец проводил последние дни отпуска, а также прощался с «Шахтером».