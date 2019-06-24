Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Третий день Европейских игр: расписание сборной Украины
Третий день Европейских игр: расписание сборной Украины
Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
Львовское Динамо ярко отметило 70-летие
Львовское Динамо ярко отметило 70-летие
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)

Рудько бесплатно покинул Динамо и нашел новый клуб

Рудько бесплатно покинул Динамо и нашел новый клуб
15:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Артур Рудько больше не будет играть за киевское Динамо.

Украинский вратарь Артур Рудько покинул киевское «Динамо», за которое выступал с 2009 года.

27-летний вратарь подписал контракт с кипрским клубом «Пафос».

Соглашение рассчитано на 2 года, сообщил агент футболиста Александр Панков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Артуро» Рудько на года отправляется на Кипр ФК «Пафос» это амбициозный проект, с амбициозным президентом и очень амбициозным менеджментом Очень приятно работать с клубами в которых работает молодой персонал «Руде» хочу пожелать много крутых матчей, много красивых сейвов, и максимальных результатов с ФК «Пафос» И самое главное как можно больше игр на Капитан «Америка» всё в твоих руках

Публикация от Mr. Pankov  (@mr_pankov_aleksandr_official)

Рудько ушел из киевского «Динамо» на правах свободного агента.

Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Булеца подписал новое соглашение с клубом, а затем «Динамо» официально подтвердило, что хавбек Сергей Булеца продолжит карьеру в «Днепре-1».

Полузащитник Зари Александр Караваев станет игроком киевского Динамо. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни, утверждает Динамомания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Пафос, Александр Панков, Артур Рудько.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятный гол со своей половины поля (Видео)
02 Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
03 Футболки "Наша страна оккупирована Россией": в РФ требуют реакции ФИФА и УЕФА
04 Эшли Барти - новая первая ракетка мира
05 На 47-м году жизни умер известный волейболист
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь