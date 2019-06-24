Рудько бесплатно покинул Динамо и нашел новый клуб

Украинский вратарь Артур Рудько покинул киевское «Динамо», за которое выступал с 2009 года.
27-летний вратарь подписал контракт с кипрским клубом «Пафос».
Соглашение рассчитано на 2 года, сообщил агент футболиста Александр Панков.
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«Артуро» Рудько на года отправляется на Кипр ФК «Пафос» это амбициозный проект, с амбициозным президентом и очень амбициозным менеджментом Очень приятно работать с клубами в которых работает молодой персонал «Руде» хочу пожелать много крутых матчей, много красивых сейвов, и максимальных результатов с ФК «Пафос» И самое главное как можно больше игр на Капитан «Америка» всё в твоих руках
Рудько ушел из киевского «Динамо» на правах свободного агента.
Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Булеца подписал новое соглашение с клубом, а затем «Динамо» официально подтвердило, что хавбек Сергей Булеца продолжит карьеру в «Днепре-1».
Полузащитник Зари Александр Караваев станет игроком киевского Динамо. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни, утверждает Динамомания.