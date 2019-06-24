Рудько бесплатно покинул Динамо и нашел новый клуб

Новости спорта: Артур Рудько больше не будет играть за киевское Динамо.

Украинский вратарь Артур Рудько покинул киевское «Динамо», за которое выступал с 2009 года.

27-летний вратарь подписал контракт с кипрским клубом «Пафос».

Соглашение рассчитано на 2 года, сообщил агент футболиста Александр Панков.

Рудько ушел из киевского «Динамо» на правах свободного агента.

Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Булеца подписал новое соглашение с клубом, а затем «Динамо» официально подтвердило, что хавбек Сергей Булеца продолжит карьеру в «Днепре-1».

Полузащитник Зари Александр Караваев станет игроком киевского Динамо. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни, утверждает Динамомания.