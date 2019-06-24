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Марлос заинтересовал Гремио

Марлос заинтересовал Гремио
16:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский полузащитник может стать заменой Эвертону.

Полузащитник Шахтера Марлос заинтересовал Гремио, сообщает A Bola. Бразильцы видят в вингере сборной Украины замену лидеру команды Эвертону, который может покинуть клуб уже этим летом.

Кроме Марлоса Гремио рассматривает варианты с экс-полузащитником Днепра Жулиано и хавбеком Бенфики Франко Серви.

За Горняков Марлос выступает с 2014 года. В прошлом сезоне полузащитник из-за травм провел за Шахтер лишь 26 поединков во всех турнирах — на его счету 10 забитых мячей. Бразилец с украинским паспортом помог Горнякам выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Шахтер отправился на сборы в Германию с 28 футболистами

Сейчас Эвертон находится в расположении сборной Бразилии на Копа Америка. Полузащитник провел 3 матча на турнире, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей. На бразильца претендует Манчестер Юнайтед.

Гремио после 9 сыгранных туров идет на 11-м месте в чемпионате Бразилии. В активе команды 11 очков.

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Сборная Украины, Марлос, Новости спорта, Новости футбола.
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