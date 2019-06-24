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Даллку покидает Ворсклу

Даллку покидает Ворсклу
20:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Защитник сборной Косово Ардин Даллку покидает Полтаву.

Защитник Ворсклы Ардин Даллку провел в Полтаве 8 лет, но сегодня объявил об уходе из клуба.

«Я провел здесь 8 счастливых лет своей жизни. Спасибо всем за поддержку на протяжении того времени, как я делал свои первые шаги во взрослой карьере. Мне очень трудно прощаться с этой замечательной командой. Спасибо фанатам, которые всегда давали мне понять, что я могу чувствовать себя как дома. Спасибо, Ворскла», — написал Даллку на своей странице в Instagram.

Ардин Даллку является младшим братом Арменда Даллку, который выступал за Ворсклу 11 лет — с 2005 по 2016 год. Ардин Даллку находился в системе полтавчан с 2012 года, а начиная с 2016 года стал выступать за основную команду.

В прошлом сезоне Ардин Даллку провел за Ворсклу 24 матча во всех турнирах, и записал на свой счет 1 гол. Также на счету 24-летнего защитника 2 игры в составе сборной Косово.

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Ранее стало известно, что Ворскла рассталась с еще одним легионером — бразильским форвардом Карекой.

Ворскла в прошлом розыгрыше УПЛ финишировала на 7-м месте.

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Чемпионат Украины, ФК Ворскла, УПЛ, Новости спорта, Ардин Даллку.
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