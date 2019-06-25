Торрес назвал лучшего партнера на футбольном поле

Новости спорта: Ранее Торрес объявил о завершении карьеры.

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал, кого считает лучшим футболистом из тех, с которыми ему приходилось играть.

«Я всегда буду говорить, что лучший игрок из тех, с которыми я когда-либо играл, — это Стивен Джеррард. В его лице я нашёл футболиста, который продолжал мою игру. Думаю, что мой игровой уровень переходил в другое измерение, когда мы были на поле вместе. Я бы очень хотел вернуться в те дни хотя бы на мгновение», — приводит слова Торреса So Foot.

Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых результативными действиями отметиться не сумел и получил две жёлтые карточки.