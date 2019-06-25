Скачать
Вторник, 25.06.2019
Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов
Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов
Коноплянка переходит в Фенербахче
Коноплянка переходит в Фенербахче
Зимняя Олимпиада 2026 пройдет в Италии
Зимняя Олимпиада 2026 пройдет в Италии
Кубок Америки 2019: определились все пары 1/4 финала
Кубок Америки 2019: определились все пары 1/4 финала

Торрес назвал лучшего партнера на футбольном поле

Торрес назвал лучшего партнера на футбольном поле
11:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ранее Торрес объявил о завершении карьеры.

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал, кого считает лучшим футболистом из тех, с которыми ему приходилось играть. 

«Я всегда буду говорить, что лучший игрок из тех, с которыми я когда-либо играл, — это Стивен Джеррард. В его лице я нашёл футболиста, который продолжал мою игру. Думаю, что мой игровой уровень переходил в другое измерение, когда мы были на поле вместе. Я бы очень хотел вернуться в те дни хотя бы на мгновение», — приводит слова Торреса So Foot.

Бенитес покидает Ньюкасл

Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых результативными действиями отметиться не сумел и получил две жёлтые карточки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фернандо Торрес, ФК Ливерпуль, Стивен Джеррард, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кубок Америки 2019: определились все пары 1/4 финала
02 Промоутер Усика: Пришла новость, которую мы ожидали
03 Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов
04 Ломаченко отреагировал на пост Сехудо
05 Давиденко и Просторов - вице-чемпионы Европейских игр-2019 в прыжках на батуте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь