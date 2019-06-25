Фонсека требует трансфер Исмаили в Рому

Новости спорта: Защитник «Шахтера» стал приоритетным трансфером для итальянского клуба.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека назвал Исмаили среди приоритетных трансферов. Об этом сообщает TMW.

По информации издания, переговоры между клубами продолжаются, сам Исмаили открыт для этого трансфера. Издание называет потенциальную сумму перехода 29-летнего бразильца - 15 млн евро.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что «горняки» не станут рассматривать предложения по Исмаили меньше 50 млн евро.

Сегодня Исмаили в составе «Шахтера» отправился на тренировочные сборы в Германию.

Напомним, в прошлом сезоне Исмаили сыграл в 39 матчах «Шахтера» во всех турнирах. В его активе 2 гола и 12 результативных передач.

«Рома» в прошлом чемпионате Серии А заняла шестое место и попала только в квалификацию Лиги Европы.