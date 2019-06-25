Определились полуфинальные пары Евро U-21

Новости спорта: Четыре сборные квалифицировались на Олимпийские игры-2020.

Стали известны полуфинальные пары чемпионата Европы-2019 по футболу среди команд до 21 года, который проходит в Италии.

На групповом этапе команды были распределены на три квартета. В полуфинал прошли победители групп, а также лучшая сборная среди занявших вторые места.

Команда Италии осталась без медалей домашнего Евро. Последние путевки достались Румынии и Франции после того, как они сыграли вничью в заключительном туре, которая устроила обе сборные. Благодаря лучшей разнице голов Румыния вышла в полуфинал с первого места, а Франция - как лучшая сборная среди занявших вторые места.

За выход в финал Франция сыграет с Испанией, а Румыния сразится с Германией. Матча за третье место не будет, все полуфиналисты квалифицировались на Олимпийские игры-2020.

27.06 - 19:00 - Испания − Франция

27.06 - 22:00 - Германия − Румыния

Полуфинальные матчи пройдут 27 июня. Финальный поединок состоится 30 июня в Удине. С подробным расписанием и результатами можно ознакомиться по ссылке ниже.