Шахтер уволил главного тренера молодежки Кривенцова

Новости спорта: «Шахтер» U-19 в 2015 году дошел до финала Юношеской лиги УЕФА.

Руководство донецкого «Шахтера» приняло решение прекратить сотрудничество с наставником молодежной команды U-21 Валерием Кривенцовым.

Воспитанник клуба Валерий Кривенцов провел за «Шахтер» 10 сезонов в качестве игрока, был капитаном команды и трижды завоевывал Кубок Украины. Завершив карьеру в 2006 году, стал тренером академии «горняков».

Под его руководством «Шахтер» U-19 в 2015 году дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. С 2016 года он работал с молодежным составом «Шахтера», сделав его чемпионом Украины в сезоне 2017/18.

Летом 2018 года пять футболистов молодежки «горняков» выиграли чемпионат мира U20 в Польше. Имя нового тренера пока не сообщается.