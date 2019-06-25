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Шахтер уволил главного тренера молодежки Кривенцова

Шахтер уволил главного тренера молодежки Кривенцова
13:35 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: «Шахтер» U-19 в 2015 году дошел до финала Юношеской лиги УЕФА.

Руководство донецкого «Шахтера» приняло решение прекратить сотрудничество с наставником молодежной команды U-21 Валерием Кривенцовым.

Воспитанник клуба Валерий Кривенцов провел за «Шахтер» 10 сезонов в качестве игрока, был капитаном команды и трижды завоевывал Кубок Украины. Завершив карьеру в 2006 году, стал тренером академии «горняков».

Под его руководством «Шахтер» U-19 в 2015 году дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. С 2016 года он работал с молодежным составом «Шахтера», сделав его чемпионом Украины в сезоне 2017/18.

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Летом 2018 года пять футболистов молодежки «горняков» выиграли чемпионат мира U20 в Польше. Имя нового тренера пока не сообщается.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта, Валерий Кривенцов.
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