Форвард Севильи устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Новости спорта: Форвард резервной команды Севильи Хоао Малек стал инициатором ДТП, в результате которого погибло два человека.

Нападающий резервной команды Севильи Хоао Малек стал инициатором ДТП, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 20-летний мексиканец превысил скорость и врезался впереди стоящую машину. В этом автомобиле находилась помолвленная пара, которая обручилась днем ранее. Молодожены должны были сыграть свадьбу, но в итоге скончались.

Сообщается, что возможно Малек находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не смог справиться с управлением.

Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Малек на правах аренды выступал за резервный состав Севильи в третьем по силе испанском дивизионе. Он является воспитанником Депортиво Гвадалахары и должен был вернуться в мексиканский клуб 30 июня.