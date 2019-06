Сборная Бермудских островов добилась исторической победы (Видео)

Сборная Бермудских островов забила два мяча в ворота Никарагуа, которая в нынешнем турнире проиграла все три матча с общим счётом 0:8.

Для Бермудских островов победа стала знаковой — это первый успех для национальной команды в истории в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ, где сборная также участвует впервые.

