Олимпик может возглавить иностранный тренер

Новости спорта: Пресс-служба Олимпика сообщила, что клуб ведет поиски нового главного тренера.

Игорь Климовский, который сменил на посту Вячеслава Шевчука, не сможет продолжить работу из-за отсутствия лицензии.

"Игорь Петрович Климовский, который блестяще проявил себя на посту наставника Олимпика и сумел спасти команду от вылета, увы, не сможет продолжать и дальше возглавлять дончан. Причина банально проста — отсутствие лицензии PRO, необходимой для работы главным тренером в УПЛ", — говорится в сообщении.

"Ранее анонсировалось, что Климовский останется работать в структуре клуба, а, возможно, войдет в тренерский штаб нового наставника. Кто же им станет — пока не известно. Руководство клуба ведёт переговоры с разными специалистами, в числе которых и несколько иностранцев".

Отметим, что Олимпик выйдет из отпуска уже 28 июня. До этого дня клуб, скорее всего, объявит имя нового главного тренера.