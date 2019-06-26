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Олимпик может возглавить иностранный тренер

Олимпик может возглавить иностранный тренер
03:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Пресс-служба Олимпика сообщила, что клуб ведет поиски нового главного тренера.

Игорь Климовский, который сменил на посту Вячеслава Шевчука, не сможет продолжить работу из-за отсутствия лицензии.

"Игорь Петрович Климовский, который блестяще проявил себя на посту наставника Олимпика и сумел спасти команду от вылета, увы, не сможет продолжать и дальше возглавлять дончан. Причина банально проста — отсутствие лицензии PRO, необходимой для работы главным тренером в УПЛ", — говорится в сообщении.

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"Ранее анонсировалось, что Климовский останется работать в структуре клуба, а, возможно, войдет в тренерский штаб нового наставника. Кто же им станет — пока не известно. Руководство клуба ведёт переговоры с разными специалистами, в числе которых и несколько иностранцев".

Отметим, что Олимпик выйдет из отпуска уже 28 июня. До этого дня клуб, скорее всего, объявит имя нового главного тренера.

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