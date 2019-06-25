Лампард все еще может возглавить Челси

Новости спорта: Дерби Каунти разрешил Челси провести собеседование с Фрэнком Лампардом.

Как сообщает официальный сайт Дерби Каунти, руководство клуба дало согласие коллегам из Челси на просьбу обсудить с Фрэнком Лампардом возможный переезд на Стэмфорд Бридж.

"Есть надежда, что в связи со скорым началом предсезонной подготовки, Челси завершит свои дискуссии с тренером в ближайшие сроки", — говорится в заявлении Дерби.

Напомним, что Челси расстался с главным тренером Маурицио Сарри, который провел в клубе всего один сезон. Лампард в прошлом году довел свою команду до плей-офф за выход в АПЛ, но не сумел вывести её в элитный дивизион.