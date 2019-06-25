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Лампард все еще может возглавить Челси

Лампард все еще может возглавить Челси
23:55 Вт, 25 Июнь 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Дерби Каунти разрешил Челси провести собеседование с Фрэнком Лампардом.

Как сообщает официальный сайт Дерби Каунти, руководство клуба дало согласие коллегам из Челси на просьбу обсудить с Фрэнком Лампардом возможный переезд на Стэмфорд Бридж.

"Есть надежда, что в связи со скорым началом предсезонной подготовки, Челси завершит свои дискуссии с тренером в ближайшие сроки", — говорится в заявлении Дерби.

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Напомним, что Челси расстался с главным тренером Маурицио Сарри, который провел в клубе всего один сезон. Лампард в прошлом году довел свою команду до плей-офф за выход в АПЛ, но не сумел вывести её в элитный дивизион.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Фрэнк Лампард.
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