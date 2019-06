Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения

Легенды Реала явно очень хотели порадовать болельщиков, собравшихся на Сантьяго Бернабеу, и, сразу захватив инициативу, отгрузили сопернику три быстрых мяча. Лишь после этого хозяева немного успокоились, чем воспользовались гости.

Андрей Шевченко, получивший мяч в штрафной площадке, был уложен соперником на газон, после чего мастерски реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам. Буквально тут же Густаво Пойет головой вколотил мяч в сетку после подачи с фланга, а спустя некоторое время Селестин Бабаяро попал в перекладину ворот Реала.

Казалось, Челси сможет сравнять счет, но пыл гостей охладил великолепный дальний удар Кристиана Карамбе впритирку со штангой. После этого команды продолжили играть в свое удовольствие.

Во втором тайме зрители увидели еще три мяча, а сам поединок завершился минимальной победой Реала.

Легенды Реала — Легенды Челси 5:4

Голы: Рауль, 12, 51, с пенальти, Мориентес, 14, 19, Карамбе, 36 — Шевченко, 23, с пенальти, Пойет, 24, Галлас, 46, Малуда, 65.

Реал (стартовый состав): Сесар, Рикарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Мориентес, Рауль.

На замены выходили: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.

Челси (стартовый состав): Кудичини, Галлас, Десайи, Синклейр, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.

На замены выходили: Илариу, Рикарду Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.

Нынешний главный тренер национальной сборной Украины поделился впечатлениями от матча легенд Реала и Челси на Сантьяго Бернабеу, в котором он сыграл за "синих".

We had great time in #Madrid. Happy to have met a lot of friends and to have played for @ChelseaFC vs @realmadrid ! #Legends #CFC #CFCvRealMadrid pic.twitter.com/GltAgtPyfK

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 23 июня 2019 г.