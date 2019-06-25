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Днепр-1 подписал Кобахидзе

Днепр-1 подписал Кобахидзе
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: “Днепр-1” подписал контракт с бывшим хавбеком “Ворсклы” 31-летним грузинским футболистом Александром Кобахидзе.

Об этом сообщил главный тренер “Днепра-1” Дмитрий Михайленко в интервью пресс-службе УПЛ.

“Пока мы взяли в аренду Супрягу и Булецу из “Динамо”, подписали контракт с Кобахидзе и распрощались с Кузиком. Пока все. В любом случае, очень значительных изменений не будет.

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В следующем сезоне у нас будет одна из самых молодых команд УПЛ! И вообще: имея в составе исключительно молодых футболистов, невозможно рассчитывать на большие успехи. Поэтому мы решили достичь баланса во всех игровых линиях. Допустим, форварды: опытный, высокий, силового плана Кулиш — и молодые Супряга с Кожушко. Или опорная зона: имеем опытного Кравченко — и юного Батагова. Или возьмем фланг: 18-летний Назаренко — и теперь имеем майстровитого Кобахидзе.

Наша задача на сезон — не вылететь в Первую лигу”, - сказал Михайленко.\

Напомним, что “Днепр-1” по итогам прошлого сезона выиграл Первую лигу с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя и вошел в элитный дивизион чемпионата Украины по футболу.

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Футбол, Александр Кобахидзе, Новости футбола, ФК Днепр-1.
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