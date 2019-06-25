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Суарес просил пенальти за игру рукой вратаря у своих ворот (Видео)

Суарес просил пенальти за игру рукой вратаря у своих ворот (Видео)
17:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Луис Суарес забыл, что голкиперам разрешено играть руками в своей штрафной.

В матче 3-го тура группового этапа Копа Америки, в котором встретились сборная Уругвая и сборная Чили (1:0)), случился забавный эпизод с участием нападающего Луиса Суареса.

В одной из атак Уругвая, 32-летний форвард оказался в штрафной площади соперника и простреливал с угла на своего партнера по команде. Мяч попал в руку чилийского вратаря, однако это не смутило Суареса, и он начал агитировать судей назначить пенальти.

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Действительно, играть в штрафной площади руками категорически запрещается, но не голкиперу. Видимо, в ходе борьбы, звездный футболист забыл об этом факте, поэтому и убеждал рефери поставить 11-метровый.

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Футбол, Видео, Сборная Уругвая, Луис Суарес, Новости футбола.
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