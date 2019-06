Суарес просил пенальти за игру рукой вратаря у своих ворот (Видео)

В матче 3-го тура группового этапа Копа Америки, в котором встретились сборная Уругвая и сборная Чили (1:0)), случился забавный эпизод с участием нападающего Луиса Суареса.

В одной из атак Уругвая, 32-летний форвард оказался в штрафной площади соперника и простреливал с угла на своего партнера по команде. Мяч попал в руку чилийского вратаря, однако это не смутило Суареса, и он начал агитировать судей назначить пенальти.

Luis Suarez claiming the goalie handled the ball inside his own box pic.twitter.com/RPQ9tPhBG5

— LFC (@RockyKlopp) 25 июня 2019 г.