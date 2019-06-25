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Новый тренер Шахтера прививает команде атакующий футбол (Видео)

Новый тренер Шахтера прививает команде атакующий футбол (Видео)
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Футболисты донецкого "Шахтера" проводят интенсивные тренировки на сборе в немецком Грассау.

Утренняя тренировка 25 июня стартовала с пробежки, упражнений на скорость, координацию и прыжков. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

После этого команда разделилась на две группы: с защитниками занимались Дарио Срна и Жоау Брандау, с атакующими игроками - Витор Северино и Филипе Селиккая. Луиш Каштру при этом контролировал и направлял весь тренировочный процесс.

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В завершение интенсивной сессии “оранжево-черные” отработали некоторые тактические аспекты.

Впечатления от тренировок самые положительные. Луиш Каштру прививает атакующий футбол, любит играть в быстрый пас, поэтому занятия получаются интересными, интенсивными, с множеством новых упражнений. Всем нравится атмосфера на тренировках. Если ранее были физические и беговые упражнения, то сейчас работа проходит с мячами, однако, повторюсь, очень интенсивно. Что касается погоды, то здесь хоть и жарко, но свежее, чем в Киеве. Все понимают, что нужно хорошо поработать на сборах, чтобы в полной готовности войти в сезон”, - прокомментировал тренировки защитник “горняков” Сергей Кривцов.

Как сообщалось, 24 июня футболисты донецкого клуба “Шахтер” прибыли на первый тренировочный сбор в Грассау (Германия). Сбор в Грассау продлится до 30 июня.

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