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Рудько: Шансов в Динамо у меня было мало

Рудько: Шансов в Динамо у меня было мало
01:20 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Экс-вратарь Динамо Артур Рудько рассказал об уходе из команды и новом этапе в своей карьере.

Экс-вратарь Динамо Артур Рудько, на днях подписавший 2-летний контракт с кипрским Пафосом, в интервью Sport Arena рассказал, почему решил покинуть киевский клуб и переехать в другой чемпионат.

«У меня заканчивался контракт с Динамо, поэтому с радостью откликнулся на поступившее предложение от моего агента Саши Панкова с предложением перейти в кипрский клуб Пафос. Приехали туда, и подписали контракт. Думал над этим предложением недолго, потому что я и так два года не играл, поэтому надо было уходить из Динамо и менять обстановку».

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«Было ли предложение продлить контракт с Динамо? Разговоры были, но лично со мной никто не разговаривал. Дальше оставаться в команде не было смысла, надо играть, иначе так скоро можно вообще закончить карьеру. В силу различных обстоятельств шансов в Динамо у меня было мало, поэтому мое решение выглядит очевидным. Тем не менее, никаких обид на руководство Динамо у меня нет, только слова благодарности клубу, персоналу команды».

«Других конкретных вариантов продолжения карьеры, кроме Пафоса, почти не было. Киприоты выразили конкретную заинтересованность с конкретным предложением. Пафос – это амбициозный проект. Президент заинтересован, чтобы команда попала по итогам чемпионата попала в зону еврокубков. 10 июля у нас начинается подготовка к сезону, а в августе стартует чемпионат», — подытожил Рудько.

Последние 2 сезона Рудько практически не имел игровой практики в киевском клубе, проигрывая конкуренцию Денису Бойко и Георгию Бущану. Артур был основным голкипером Динамо по ходу сезона 2016/2017, заменив тогда в воротах бело-синих завершившего карьеру Александра Шовковского

В прошлом сезоне Рудько не провел ни одного матча за основную команду Динамо, в редких случаях оказываясь на скамейке запасных в матчах Премьер-лиги.

Пафос в минувшем сезоне занял восьмое место в чемпионате Кипра.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артур Рудько.
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