Михайленко назвал цели Днепра-1 на сезон

Новости спорта: Дмитрий Михайленко рассказал, что в новом сезоне он будет совмещать в команде игру молодых и опытных игроков.

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о задачах, которые руководство клуба ставят перед футболистами на дебютный сезон в УПЛ. Специалиста цитирует официальный сайт УПЛ.

"Что касается наших выступлений в Первой Лиге, то мы очень старались прогрессировать. Брали опытных футболистов что-бы выйти в УПЛ.

В новом сезоне нам помогут: Супряга и Булеца, которых мы взяли из Динамо в аренду, а также Кобахидзе.

В следующем сезоне у нас будет одна из самых молодых команд УПЛ Мы решили достичь баланса во всех игровых линиях. Поэтому и будем совмещать игру молодых и опытных игроков.

Наше задание на сезон - остаться в УПЛ. Сейчас не идет речь о еврокубках и тем более о медалях", - заявил Михайленко.