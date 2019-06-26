Капитан Манчестер Сити Компани перешел в Андерлехт

Новости спорта: «Андерлехт» объявил о возвращении Венсана Компани.

«Андрелехт» официально объявил о возвращении бельгийского защитника Венсана Компани в клуб. Бывший капитан «Манчестер Сити» заключил контракт с «Андерлехтом», сообщает официальный сайт команды.

Ранее стало известно, что 33-летний Компани будет работать в качестве играющего тренера в «Андерлехте».

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. В составе «Андерлехта» Компани играл с 2003 по 2006 год. Вместе с «Андерлехтом» бельгийский футболист два раза становился чемпионом Бельгии. С 2004 года он выступает также в составе национальной команды Бельгии.