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Вернидуб рассказал, когда готов вернуться к работе

Вернидуб рассказал, когда готов вернуться к работе
12:18 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта: Наставник не готов прямо сейчас вернуться к работе.

По итогам сезона наставник Юрий Вернидуб покинул «Зарю», однако в ближайшее время специалист не планирует возвращаться к работе, а будет отдыхать до осени.

— Чем занимаетесь, Юрий Николаевич?

— Отдыхаю. Сами понимаете, за 10 лет непрерывного стажа усталости накопилось в избытке. Чувствую, что нуждаюсь в перезагрузке.

— Может, есть смысл слетать в теплые края?

— Так уже летал. Неделю провел с супругой в Турции, а затем еще на три дня выезжал в Европу на переговоры…

— Звучит основательно.

— Да, пообщался с серьезными людьми. Сказал, что в данный момент мне нужен месяц-другой передышки. Затем уже, ближе к осени, после квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы буду готов рассматривать варианты. Может быть, к октябрю снова начну работать.

— К октябрю — это на самой переправе. Не лучшее время для старта в новом клубе…

— Не вижу в этом особой проблемы. Для меня важно, чтобы клуб был амбициозным и, декларируя серьезные задачи, подкреплял их делами. Звонков из «Ювентуса» не жду, но, в принципе, открыт для любых предложений. Хотя…

— Хотя?

- Варианты из России рассматривать не планирую. Пока между нашими странами ничего не изменится — так точно. А это, как мне кажется, в ближайшее время не случится.

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— Помимо спортивных задач, что в переговорном процессе для вас представляет дополнительную важность?

— Главная часть моего райдера — тренерский штаб. У меня есть 3–4 верных и квалифицированных помощника, которые ушли вместе со мной из «Зари», хотя, наверное, могли остаться. Ценю их преданность и считаю обязательным предложить идти дальше вместе.

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ФК Заря, Юрий Вернидуб, УПЛ, Новости футбола.
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