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Давид Сильва заявил, что покинет Манчестер Сити

Давид Сильва заявил, что покинет Манчестер Сити
14:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Испанский хавбек Манчестер Сити Давид Сильва рассказал, что сезон-2019/20 - последний для него в стане "горожан".

"Следующий розыгрыш английской Премьер-лиги будет последнем для меня в Ман Сити. Я думаю, что 10 лет в клубе довольно. Идеальный момент, чтобы уйти.

С самого начало МС предложили мне двухлетний контракт, однако я принял решение продлить его лишь на один сезон, что покинуть команду после десяти лет. Это круглое число завершит цикл", - приводит слова испанца Sky Sports.

По ходу сезона-2018/19 33-летний футболист выиграл с командой всевозможные английские титулы - Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны. Всего же в стане "небесно-голубых" игрок 4 раза стал чемпионом Англии, 4 раза завоевал Кубок английской лиги, 2 раза выиграл Кубок Англии и завоевал 1 Суперкубок страны.

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В сезоне-2018/19 Сильва провел 33 матча в чемпионате Англии, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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Давид Сильва, ФК Манчестер Сити, Трансфер, АПЛ.
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