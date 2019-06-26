СМИ: В Динамо переходит форвард Олимпика

Новости спорта: Киевляне хотят усилиться габаритным игроком.

Журналист Кирилл Крыжановский в своем Facebook написал о переходе форварда «Олимпика» Матара Дийе в «Динамо».

Якобы 21-летний игрок уже успел пройти медосмотр и вскоре киевский клуб должен объявить о переходе.

«Динамо» Киев близко к подписанию форварда «Олимпика» Матара Дийе. Игрок уже побывал в расположении клуба и по моей информации прошел медосмотр».

«В минувшем сезоне он забил 7 голов в 13-ти матчах (11 в основе) в УПЛ», - написал Крыжановский.

Ранее Дийе выступал в низших дивизионах чемпионата Италии. Контракт с «Олимпиком» рассчитан до 2022 года.

Сейчас у киевлян есть центрфорварды Фран Соль, Артем Беседин и Назарий Русин.