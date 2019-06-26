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Аталанта сделала улучшенное предложение по Малиновскому

Аталанта сделала улучшенное предложение по Малиновскому
11:02 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Итальянский клуб все настойчивее желает заполучить украинца.

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский все еще интересен "Аталанте", более того, клуб из Бергамо приготовил новое улучшенное предложение бельгийцам о приобретении украинца.

Как сообщает voetbalbelgie.be первая попытка договориться с "Генком" провалилась. Бергамаски предлагали за Малиновского недостаточную сумму.

После этого в игру на время вступила "Сампдория", но сам украинец отдает предпочтение "Аталанте", которая теперь предлагает за Руслана Малиновского 15 млн евро плюс разные бонусы.

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Напомним, что сообщалось о разных суммах, которые итальянский клуб предлагал "Генку" за переход украинца. Назывались предложения "Аталанты" в размере от 10 до 20 млн евро.

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Серия А, ФК Аталанта, ФК Генк, Руслан Малиновский.
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