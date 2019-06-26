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Альбасете хочет сохранить Зозулю

Альбасете хочет сохранить Зозулю
12:42 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Сага украинца Романа Зозули в Испании продолжается.

Клуб "Альбасете" решительно настроен по поводу сохранения украинского форварда Романа Зозулю в своем составе. Вице-президент клуба Виктор Варела Руис в комментарии 5maseldescuento.es рассказал о попытках руководства продлить контракт с футболистом.

"Я не буду оценивать в прессе ситуацию вокруг своих футболистов – это проявление уважения. Могу лишь сказать то, что мы сделали Зозуле амбициозное предложение, однако "Альбасете" не устанавливает временных рамок для ответа – это не в стиле нашего руководства".

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В сезоне 2018/19 форвард забил 11 мячей и отдал 2 результативных передачи в 37 поединках за испанский клуб – команда Зозули уступила "Мальорке" в полуфинале плей-офф за выход в Ла Лигу. Напомним, интерес к Роману проявляет "Кадис".

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ФК Днепр, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Роман Зозуля.
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