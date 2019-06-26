Мякушко покинул Карпаты

Новости спорта: Полузащитник «Карпат» Сергей Мякушко покинул команду.

Официальный сайт Карпат объявил о прекращении сотрудничества с одним из лидеров команды в прошедшем сезона Сергеем Мякушко.

Хавбек был признан лучшим игроком клуба в сезоне-2018\19, а также автором самого красивого гола по итогам кампании.

Мякушко сыграл во всех матчах Украинской Премьер-лиги прошлого сезона и забил в них восемь голов. Также на его счету четыре ассиста.

«Прежде всего хочу сказать «большое спасибо» клуба, - сказал Мякушко. - Уже сейчас переход в «Карпаты» можно назвать одним из самых правильных решений в моей жизни. Львов стал моим вторым домом, я полюбил этот город и всегда буду вспоминать об этом периоде с теплотой в душе. Лев и зелено-белые цвета навсегда останутся в моем сердце. Верю, что уже очень скоро стадион «Украина» будет заполнен болельщиками, как раньше».