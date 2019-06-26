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Среда, 26.06.2019
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Новичок Динамо Кадири провел первую тренировку с командой (Видео)

Новичок Динамо Кадири провел первую тренировку с командой (Видео)
16:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Новичок киевского “Динамо ганский футболист Мохаммед Кадири поделился впечатлениями от первого дня пребывания в команде.

Мохаммед Кадири, в частности, отметил, что с самого первого дня пребывания в команде почувствовал хорошее отношение со стороны как команды, так и тренеров.

“Я действительно горд находиться здесь. У меня серьезные намерения, и я рад, что уже начал подготовку к сезону со своим новым клубом. Поэтому в завтрашний день я смотрю только с оптимизмом. Каждый футболист в “Динамо” очень хорошо встретил меня, так же, как и тренерский штаб. Поэтому могу сказать, что я счастлив здесь с самого первого дня.

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Чего жду? В первую очередь, победы в чемпионате и выступлений в Лиге чемпионов. Это - наша цель. Могу сказать, что “Динамо” - сильнейший клуб из всех, в которых я играл. Поэтому буду работать на максимуме своих возможностей, чтобы помочь команде добиться успеха”, - цитирует Кадири пресс-служба.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, Новости футбола, Мохаммед Кадири.
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