Динамо продлило контракт с Тымчиком

Новости спорта: Динамо подписало новый контракт с защитником Александром Тымчиком.

Новое соглашение с 22 -летним защитником динамовцев рассчитано на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Динамо”.

Сезон-2019/20 Александр Тымчик проведет в аренде, выступая за луганскую “Зарю”, которая в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Александр Тымчик так прокомментировал событие: “Руководство клуба сообщило прекрасную новость о продлении контракта. Мне сказали, что будут следить за мной и моими успехами в “Заре”. Безусловно, это знак того, что на меня рассчитывают. Я невероятно горд быть частью “Динамо”. Всегда рад возвращаться в семью киевской команды. Буду доказывать своей игрой, что достоин в будущем защищать бело-синие цвета. А пока сконцентрирован на том, чтобы приносить пользу луганской “Заре”.