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Динамо продлило контракт с Тымчиком

Динамо продлило контракт с Тымчиком
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Динамо подписало новый контракт с защитником Александром Тымчиком.

Новое соглашение с 22 -летним защитником динамовцев рассчитано на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Динамо”.

Сезон-2019/20 Александр Тымчик проведет в аренде, выступая за луганскую “Зарю”, которая в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

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Александр Тымчик так прокомментировал событие: “Руководство клуба сообщило прекрасную новость о продлении контракта. Мне сказали, что будут следить за мной и моими успехами в “Заре”. Безусловно, это знак того, что на меня рассчитывают. Я невероятно горд быть частью “Динамо”. Всегда рад возвращаться в семью киевской команды. Буду доказывать своей игрой, что достоин в будущем защищать бело-синие цвета. А пока сконцентрирован на том, чтобы приносить пользу луганской “Заре”.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Александр Тымчик.
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