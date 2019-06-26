Шахтер готов продать Веллингтона Нема

Новости спорта: Атакующий полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем в ближайшее время может сменить клуб.

По информации Haber365.com.tr, бразильский футболист был предложен "Фенербахче" и заинтересовал главного тренера "желтых канареек" Эрсуна Янала. Наставник стамбульцев попросил клубное руководство провести переговоры с "Шахтером" о возможном выкупе контракта Веллингтона Нема.

Отмечается, что "Шахтер" хочет получить за Нема 3 миллиона евро. Эта сумма устраивает "Фенербахче", однако боссы турецкого гранда все равно планируют поторговаться.

Напомним, Веллингтон Нем оказался вне делегации "Шахтера", которая вылетела на первый летний тренировочный сбор в Германии. О причинах такого решения официально не сообщалось.

Интересно, что турецкие СМИ в последние дни также активно сватают в "Фенербахче" украинского вингера Евгения Коноплянку.