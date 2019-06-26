Мариуполь сыграет с Политехникой и Габалой в Турции

Новости спорта: Завтра, 27 июня, футболисты Мариуполя отправляются в Турцию на 14-дневный учебно-тренировочный сбор.

На тренировочном сборе в Турции мариупольцы проведут 6 спаррингов, два из которых уже стали известны — с “Политехникой” и “Габалой”. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Мариуполь”.

30-го июня состоится товарищеский матч против “Политехники” (Румыния), а 7-го июля - против “Габалы” (Азербайджан).

Как сообщалось, 23 июня футбольный клуб “Мариуполь” официально завершил отпуск и приступил к тренировкам на поле УТБ. В четверг, 27 июня, подопечные Александра Бабича отправятся на учебно-тренировочный сбор в Картепе (Турция), где проводили подготовку и прошлым летом. От Стамбула лагерь азовцев будут отделять всего 100 км.