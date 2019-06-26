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Тоттенхэм оформляет первый трансфер за полтора года

Тоттенхэм оформляет первый трансфер за полтора года
19:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: В ближайшее время вингер Лидса Джек Кларк должен присоединиться к "шпорам".

Тоттенхэм и Лидс договорились о переезде в Лондон вингера Джека Кларка за 10 млн фунтов, сообщает The Telegraph.

Для "шпор" этот трансфер станет первым с января 2018 года, когда у ПСЖ был приобретен Лукас Моура.

18-летний Кларк дебютировал за Лидс в октябре 2018 года. Он сыграл в 25 матчах за "павлинов" во всех турнирах, но только пять раз выходил в основе.

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Сезон Кларка оказался скомканным после того, как он из-за вируса потерял сознание на скамье запасных во время матча против Мидлсбро в феврале. После этого Джек пять недель не играл за Лидс.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, ФК Лидс, Новости футбола, Джэк Кларк.
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