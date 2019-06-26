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Фернандо Валенте возглавил Шахтер U-21

Фернандо Валенте возглавил Шахтер U-21
19:09 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Молодежный состав Шахтера возглавил португальский специалист Фернандо Валенте.

"Шахтер" U21 вышел из отпуска и на этой неделе начнет подготовку к новому сезону под руководством 59-летнего португальского наставника.

Досье

Фернандо Валенте

Родился 22 июля 1959 года в Мейнеду (Порту, Португалия).

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С 1996 по 2011 год занимал руководящие должности в клубе "Паредеш" (спортивный директор, генеральный директор). В сезоне-2012/13 был главным тренером "Эшпинью". Работал во Второй лиге Португалии с ФК "Авеш" (2013–2014), "Санта-Клара" (2015–2016) и "Варзим" (2018–2019). Также возглавлял китайский "Шаньдун Лунэн" U19.

"Приветствуем Фернандо Валенте в "Шахтере" и желаем удачи!" - говорится на в сообщении на официальном сайте Горняков.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Шахтер (U-21), Фернандо Валенте.
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