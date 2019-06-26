Футболист исключен из сборной Египта за сексуальные домогательства в Сети

Новости спорта: Хавбек ПАОКа и сборной Египта Амр Варда отстранен от национальной команды в разгар Кубка африканских наций-2019.

В официальном объявлении футбольной федерации не раскрываются причины такого решения, однако, по словам издания, оно явилось следствием его неподобающего поведения в социальных сетях. Варда был уличён в сексуальных домогательствах до женщин в Сети, сообщает Mundo Deportivo.

Первой 25-летнего хавбека обвинила модель Мерхан Келлер, заявившая, что Амр присылал ей агрессивные сообщения сексуального характера. После этого с девушкой связались другие жертвы Варды, с которыми он вёл себя аналогичным образом.

Сборная Египта в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций победила Зимбабве со счётом 1:0. Варда провёл на поле 19 минут, выйдя на замену во втором тайме.